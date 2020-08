Anzeige erstellt Mann schmeißt Möbel auf die Straße und beleidigt Zeugin

Am Samstagabend, 8. August, gegen 20.30 Uhr, zerlegte in der Schulstraße in Oberkotzau ein 53-jähriger Mann in offensichtlich psychischem Ausnahmezustand seine Wohnungseinrichtung. Als er dabei eine Fensterscheibe einschlug, verletzte er sich schwer an der Hand. Von einem zerstörten Tisch schleuderte der Mann durch das geöffnete Fenster dann Möbelteile auf die Schulstraße.