Polizei ermittelt 15-jähriger Schüler bedroht 19-Jährigen mit verbotenem Springmesser

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 8. August, gegen 16.20 Uhr, hielten sich drei Personen im Skaterpark in Teublitz auf. Dabei gerieten ein 15-jähriger Schüler und ein 19-jähriger Mann, beide aus Teublitz, in Streit.