Pedelec vermutlich gestohlen Nach Fahrradsturz im Rausch auf dem Gehweg eingeschlafen

Ein 32-Jähriger aus Burglengenfeld wurde am Samstag, 8. August, gegen 22.20 Uhr, von Ersthelfern an der Hauptstraße in Saltendorf in Teublitz schlafend auf dem Gehweg aufgefunden. Der Mann war offensichtlich aufgrund seines alkoholisierten Zustands mit seinem Pedelec gestürzt und schließlich trotz leichter Verletzungen, die eindeutig vom Sturz herstammen, eingeschlafen.