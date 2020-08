Unfall in Amberg Verkehrszeichen stand im Weg – Ausweichmanöver lässt Radfahrer stürzen

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Einen 48-jähriger Radfahrer beobachteten mehrere Passanten am Donnerstagnachmittag, 6. August, als er in wirklich rücksichtsloser Fahrweise die Regensburger Straße in Amberg entlang flitzte, um dann sehr flott in die Barbarastraße einzubiegen.