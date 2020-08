100.000 Euro Schaden Lkw und Audi kollidieren – Vorderrad des Lkws wird herausgerissen

Am Donnerstagnachmittag, 6. August, gegen 13.45 Uhr, kam es bei Bad Neualbenreuth auf der Staatsstraße 2174, kurz nach der Einmündung nach Ottengrün, zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall.

Bad Neualbenreuth. Ein 59 Jahre alter Lkw-Fahrer befuhr die Staatsstraße gerade in Richtung Bad Neualbenreuth, als ihm ein 52-jähriger Audi-Fahrer entgegenkam. Auf der kurvigen Strecke kollidierten die beiden Fahrzeuge jeweils mit der linken Fahrzeugseite. Glücklicherweise wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt.

An dem Lkw wurde das linke Vorderrad regelrecht herausgerissen. Die linke Fahrzeugfront des gerade mal fünf Monate alten Audi wurde ebenfalls erheblich beschädigt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von circa 100.000 Euro. Die Staatsstraße 2174 war während der Unfallaufnahme für den Verkehr komplett gesperrt. Die Feuerwehren Ottengrün und Neualbenreuth übernahmen mit insgesamt zwei Fahrzeugen und vier Mann die Verkehrslenkung und räumten die Fahrbahn.