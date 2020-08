Wenig Geduld Bei der Parkplatzsuche – Pkw-Fahrer zieht wartenden Mann aus dem Auto und schlägt ihn

Foto: Germano Poli/123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 5. August, wartete ein 54-Jähriger aus Wiesau mit seinem Pkw auf einem Parkplatz am Sonderpostenbaumarkt in Mitterteich. Einem hinter ihm wartenden Fahrzeugführer dauerte dies offensichtlich zu lange. Dieser stieg aus seinem Fahrzeug und beleidigte zunächst den vor ihm Wartenden.