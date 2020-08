Kontrolle in Schwandorf Betrunkener Opel-Fahrer war in Schlangenlinien unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 6. August, gegen 16 Uhr, wurde der PI Schwandorf von einer Zeugin mitgeteilt, dass in Schwandorf in der Wackersdorfer Straße stadteinwärts ein Opel unterwegs sei, der Schlangenlinien fahre und entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährde.