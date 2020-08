Anzeige erstattet „Rache ist süß“ – Unbekannter zerreißt Briefe eines Schwandorfers

Am Donnerstag, 5. August, zeigte ein 65-jähriger Schwandorfer bei der örtlichen Polizeiinspektion an, dass ein bislang unbekannter Täter Mitte bis Ende Juli Briefe aus seinem Briefkasten in der Fröhlichstraße entnommen und zerrissen habe.