Zeugen gesucht Unbekannter klaut Gartenstuhl aus Vorgarten in Hof

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 4. auf 5. August, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem umzäunten Vorgarten in der Walter-Flex-Straße in Hof einen Gartenstuhl im Wert von 40 Euro.