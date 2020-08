Unfall bei Schwandorf Verbremst – 20-jähriger Motorradfahrer kommt von der Straße ab und stürzt

Foto: PI Schwandorf

Am Donnerstag, 6. August, gegen 17.35 Uhr, war ein 20-jähriger Motorradfahrer in Schwandorf an der stark abschüssigen Straße an der Schwefelquelle unterwegs. Wegen stockenden Verkehrs musste der Fahranfänger seine Geschwindigkeit verlangsamen, als es zum Unfall kam.