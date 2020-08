Festgenommen Haftstrafe nicht angetreten – die Polizei erwischt 48-Jährigen in Schwandorf

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 6. August, gegen 16 Uhr, wurde in Schwandorf in einem bekannten Treffpunkt der Rauschgiftszene ein 48-jähriger Italiener verhaftet.