Zeugen gesucht Dieb klaut Geldbeutel aus dem Einkaufskorb einer 49-Jährigen

Foto: 123rf.com

Eine 49-Jährige befand sich am Donnerstag, 6. August, gegen 19.45 Uhr, beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in der Unteren Bauscherstraße in Weiden. In der Gemüseabteilung stellte sie ihren Einkaufskorb kurz neben sich am Boden ab und schaute nach den Weintrauben. Dies nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entwendete die rote Geldbörse der 49-Jährigen.