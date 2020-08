Zeugen gesucht Rollerfahrer fährt Passanten über den Fuß und flüchtet

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Am Donnerstag, 6. August, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein Rollerfahrer auf dem Fußgängerweg am Hammerweg in Weiden. Vor dem Anwesen Hammerweg 101 fuhr er einem 22-Jährigen über den Fuß. Dieser verletzte sich dabei leicht. Ohne anzuhalten entfernte sich der Rollerfahrer von der Unfallstelle.