Hinweise erbeten Kreisrunde Delle an geparktem Auto – Polizei geht von Sachbeschädigung aus

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 6. August, zwischen 12.15 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Wohlfester Weg in Dürnsricht in Fensterbach abgestellter Pkw einer Dame beschädigt.