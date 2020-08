Polizei ermittelt VW Golf in der Nacht mit beleidigendem Schriftzug „verziert“

Foto: 123rf.com

Ein schwarzer VW Golf wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 4. auf 5. August, in der Heinrich-Hertz-Straße in Amberg mit einem beleidigenden Schriftzug „verziert“.