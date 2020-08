Schlangenlinien 23-Jähriger mit 2,7 Promille auf unbeleuchtetem Fahrrad unterwegs

Mit einem unbeleuchteten Fahrrad und in Schlangenlinien fuhr am Mittwochabend, 5. August, ein 23-jähriger Fahrradfahrer auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring in Amberg, bis er von einer Polizeistreife angehalten wurde.