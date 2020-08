Verkehrskontrolle Palette mit 530 kg Pflanzenschutzmittel in Kanistern völlig ungesichert transportiert

Foto: 123rf.com

Eine einzelne Palette mit 530 Kilo Pflanzenschutzmittel in Kanistern hatte ein Lkw geladen, der am Mittwochmorgen, 5. August, auf der Autobahn A9 bei Leupoldsgrün in eine Kontrolle der Verkehrspolizei geriet.