10.000 Euro Schaden 23-Tonnen-Maschine überrollt Pkw – Pkw-Fahrerin hatte wohl einen Schutzengel dabei

Am Mittwoch, 5. August, ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf der Kreisstraße AS6 kurz vor der Ortseinfahrt Eschenfelden ein schadensträchtiger Verkehrsunfall.

Eschenfelden. Der Fahrer einer forstwirtschaftlichen Arbeitsmaschine mit 23 Tonnen Leergewicht wollte kurz nach der Abzweigung nach Eggenberg rückwärts zurücksetzen, um eine Einmündung in ein Grundstück besser erreichen zu können. Dabei übersah er offensichtlich, dass bereits ein Pkw verkehrsbedingt hinter ihm zum Stehen gekommen war und überrollte durch das Zurücksetzen den Pkw mit seinem hinteren linken Reifen nahezu komplett.

Die Fahrerin des Pkws hatte wohl ihren Schutzengel mit im Fahrzeug, sodass sie bis auf eine leichte Blessur am Arm unverletzt blieb. Trotzdem wurde die Frau vorsorglich ins Krankenhaus Sulzbach-Rosenberg gebracht. Am Pkw der Fahrerin entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zur Absicherung der Unfallstelle und zum Abbinden von Betriebsflüssigkeiten waren die Feuerwehren aus Eschenfelden und Achtel mit vor Ort.