Zeugen gesucht Unbekannter fährt Zaun eines Schnellrestaurants an und haut einfach ab

Bereits am vergangenen Wochenende ereignete sich eine Unfallflucht beim Burger King-Schnellrestaurant in der Ernst-Reuther-Straße in Hof. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß offensichtlich beim Rangieren gegen einen Absperrzaun zwischen dem Parkplatz und dem Außenbereich des Schnellrestaurants.