Polizei ermittelt Unbekanntes Fahrzeug verliert Öl – Leichtkraftrad kommt ins Schlingern und zwei Mädchen werden verletzt

Foto: Kathrin Lechl

Am Mittwochabend, 5. August, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf der Kulmbacher Straße in Hof in Richtung Schützenstraße und verlor dabei Öl. Da sich der Fahrzeugführer nicht um die Beseitigung der hinterlassenen Ölspur kümmerte, kam kurze Zeit später ein Leichtkraftrad im Bereich der Freiheitshalle beim Anfahren an einer Ampel ins Schlingern.