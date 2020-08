Führerschein sichergestellt Pkw-Fahrerin fährt alkoholisiert durch Nittenau

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 5. August, um 22.15 Uhr, stoppte eine Streife der Polizei Burglengenfeld in der Walderbacher Straße in Nittenau eine 60-jährige Golffahrerin. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch.