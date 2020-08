Hinweise erbeten Unbekannter fährt roten Mini an und hinterlässt keine Nachricht, dafür 3.000 Euro Schaden

Am Dienstag, 4. August, im Zeitraum von 13 Uhr bis 21.30 Uhr, wurde in der Schmidmühlener Straße in Burglengenfeld ein roter Mini angefahren und erheblich beschädigt.