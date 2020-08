Zeugenaufruf Sexualdelikt in Teublitz – Kripo ermittelt und sucht bislang unbekannten Mann

Am Samstag, 1. August, gegen 19 Uhr, kam es im Stadtpark in Teublitz zwischen einem Mann und einer Frau zu einem sexuellen Übergriff. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Teublitz. Am frühen Abend traf eine 56-jährige Frau im Stadtpark in Teublitz auf einen Mann, der sich in der dortigen Wiese nieder gelassen hatte. Nach kurzem Gespräch bedrängte der Mann die Frau. Nachdem der Mann die Aufforderungen der Frau, sie in Ruhe zu lassen, ignorierte, rief diese um Hilfe. Anschließend kam es zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Frau.

Der bislang unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Südländische Erscheinung, 1,70 Meter groß, circa 25 Jahre alt, Haare glatt, schwarz und zurückgekämmt, auffälliger Tattoo-Schriftzug am rechten oder linken Oberarm.

Personen, die am Samstag, 1. August, zwischen 18.30 Uhr und 20 Uhr, im Teublitzer Stadtpark verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg, die die Ermittlungen übernommen hat, unter der Telefonnummer 09621/ 8900 in Verbindung zu setzen.