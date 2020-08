Ermittlungen dauern an Gewässerverunreinigung in Niedermurach – 100 Fische tot

Am Dienstag, 4. August, um 10 Uhr, wurde festgestellt, dass im ehemaligen Löschweiher in Rottendorf in Niedermurach circa 100 tote Fische lagen und einige Fische an der Oberfläche nach Luft schnappten.