Klapperndes Geräusch Radmuttern am linken Vorderrad des Pkws eines Oberviechtachers extrem gelockert

Der Audi A4 eines Oberviechtachers war über das Wochenende von Samstag, 1. August, 7 Uhr, bis Montag, 3. August, 5.30 Uhr, vor dem Wohnanwesen in der Alfons-Goppel-Straße abgestellt. Als er am Montag zur Arbeit fuhr, bemerkte er ein Klappern und als er nach Hause fuhr, verstärkte sich dieses Geräusch.

Oberviechtach. In der Werkstatt in Oberviechtach wurde festgestellt, dass die Radmuttern am linken Vorderrad extrem gelockert und alle anderen fest waren.