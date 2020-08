Dringend Zeugen gesucht Unbekannte brechen Kellerabteile in Selb auf – Polizei ermittelt

Zwischen Freitag, 31. Juli, 14 Uhr, und Dienstag, 4. August, 17 Uhr, machten sich bislang unbekannte Tatverdächtige an der Hauseingangstüre eines Mehrfamilienwohnhauses in der Karlstraße in Selb zu schaffen. Anschließend habe der unbekannte Tatverdächtige im Keller vier Kellerabteile aufgebrochen. Laut Aussagen der Eigentümern sei jedoch nichts entwendet worden.