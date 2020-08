Polizei ermittelt 50-Jähriger fährt alkoholisiert gegen Gartenzaun und flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 4. August, gegen 23.30 Uhr, sei es in der Hutschenreutherstraße in Schönwald zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 50-jähriger Mann aus der Schweiz sei mit seinem Audi A4 rückwärts gegen einen dort befindlichen Gartenzaun gefahren.