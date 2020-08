Führerschein sichergestellt Mit 3,3 Promille Unfall auf der Autobahn gebaut – Ehefrau muss den 27-Jährigen abholen

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer teilten am Dienstagnachmittag, 4. August, einen in Schlangenlinien auf der Autobahn A93 bei Marktredwitz in Richtung Norden fahrenden Opel mit.