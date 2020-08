Ladendiebstahl 63-Jährige schmuggelt Parfüm durch den Kassenbereich

Foto: 123rf.com

Eine 63-jährige Armenierin auf Verwandtenbesuch in Schwandorf wurde am Dienstagnachmittag, 4. August, in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt dabei ertappt, als sie ein Parfüm in Wert von knapp 20 Euro durch den Kassenbereich schmuggeln wollte.