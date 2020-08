Zeugen gesucht Zwei beschädigte Pkw in Weiden – Heck und Beifahrerseite verkratzt

Am Samstag, 1. August, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen Audi A4. Der Pkw stand zum Tatzeitpunkt in Weiden vor einem Anwesen in der Straße „Hinterm Rehbühl“. Durch den verkratzten Lack am Heck des Audi entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.