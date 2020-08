Ein Leichtverletzter Zwei Verkehrsunfälle in Nittenau

Am Dienstag, 4. August, ereigneten sich in Nittenau zwei Verkehrsunfälle. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Nittenau. Um 13.45 Uhr rutschte eine alleinfahrende 28-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem BMW in die rechte Leitplanke im Bereich der Wulkersdorfer Straße stadtauswärts. Der Pkw wurde erheblich beschädigt. Die Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt.

Aus Unachtsamkeit geriet um circa 16.15 Uhr ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Kreisstraße SAD1 Fahrtrichtung Bruck kurz vor Haiderhöf auf das rechte Bankett und kam von der Straße ab. Der Pkw kam circa fünf Meter unterhalb der Böschung zum Liegen. Der alleinfahrende Fahrzeugführer kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Burglengenfeld. Am Unfallort lief am Pkw Benzin aus, daher wurde durch die herbeigerufene Feuerwehr das Erdreich um die Unfallstelle abgetragen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.