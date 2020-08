2.000 Euro Schaden Amtsbekannter 18-Jähriger randaliert im Parkhaus und löst Alarm aus

Foto: Bartek Kopczynski Blackstudio.eu1/23rf.com

Am Mittwoch, 5. August, im Zeitraum von 3.10 Uhr bis 3.35 Uhr, kam es in Burglengenfeld im Parkhaus und in der Max-Tretter-Straße sowie der Johann-Michael-Fischer-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen.