Polizei warnt Falsche Mitarbeiter des „Deutschen Roten Kreuzes“ bieten Corona-Schnelltest für 20 Euro an

Am Dienstag, 4. August, wurde der Polizeiinspektion Auerbach in der Oberpfalz mitgeteilt, dass zwei männliche Personen, die sich als Mitarbeiter des „Deutschen Roten Kreuzes“ ausgaben, bei der Mitteilerin in Vilseck einen Corona-Schnelltest für 20 Euro durchführen wollten.