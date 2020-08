Gefährliche Körperverletzung Mann verletzt Ehefrau schwer – Haftbefehl erlassen

Da er seine Ehefrau schwer misshandelt haben soll, befindet sich ein Mann aus Naila nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof und auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Naila. Am frühen Sonntagabend, 2. August, verständigte ein junger Mann in Naila den Rettungsdienst und gab an, dass seine Mutter in der elterlichen Wohnung gestürzt sei. Schnell hatten die Rettungskräfte vor Ort den Verdacht, dass die erheblichen Verletzungen der 62-jährigen Geschädigten nicht von einem Sturzgeschehen stammen können und informierten die Polizei.

Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hof übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Hof die Ermittlungen. Noch am Abend erfolgte die Festnahme des 67-jährigen Vaters des Mitteilers. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Familienvater seine Ehefrau offenbar im Laufe des Nachmittags mehrfach massiv am Oberkörper sowie Hals und Kopf verletzt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging am Montag Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ehefrau des Tatverdächtigen muss derzeit immer noch intensivmedizinisch versorgt werden.