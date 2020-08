Unfall bei Auerbach Zu schnell in die Rechtskurve – drei Leichtverletzte

Am Dienstag, 4. August, ereignete sich gegen 10.40 Uhr auf der Kreisstraße AS43 zwischen Gunzendorf und Ranzenthal ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Auerbach. Ein aus Richtung Auerbach kommender 20-Jähriger Amerikaner fuhr mit seinem BMW zu schnell in eine Rechtskurve. Als er am Ausgang der Kurve ein anderes Fahrzeug entgegen kommen sah, versuchte er, nach rechts auszuweichen und geriet dadurch auf das Bankett. Durch das Gegenlenken nach links geriet der BMW ins Schleudern und krachte mit der Beifahrerseite in die Fahrzeugfront des entgegenkommenden Citroen einer Auerbacher Familie. Anschießend schlitterte der BMW-Fahrer circa 30 Meter weit in das angrenzende Feld hinein.

Der Amerikaner wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Pegnitz. Seine Frau kam mit dem gemeinsamen einjährigen Kind ins Klinikum nach Pegnitz. Nach ersten Erkenntnissen blieb das Kleinkind unverletzt. Die Mutter wurde leicht verletzt.

Da beide Fahrzeuge total beschädigt wurden, mussten diese beide abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Der Amerikaner muss sich wegen wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehren aus Troschenreuth, Pegnitz und Auerbach abgesichert. Ein Rettungshubschrauber wurde vorsorglich verständigt und war vor Ort.