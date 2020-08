Fundhund Boxerhündin „Bella“ sorgte für Stimmung bei der PI Amberg

Eine 20-jährige Ambergerin sah am Montagabend, 3. August, gegen 19.30 Uhr, einen herrenlosen Hund auf einer Grünfläche gegenüber ihres Anwesens stehen und machte sich Sorgen, wohin der Hund wohl gehöre.

Amberg. Nach einiger Zeit kam ihr das komisch und sie nahm die brave und verspielte Boxerhündin „Bella“ – wie sich später herausstellte – zu sich ins Haus und verständigte sie die Polizei. Der Freund und Helfer ermittelte den Hundehalter und die Beamten hinterließen einen Hinweiszettel an dessen Haustür. So durfte Hündin „Bella“ länger als erwartet noch sdrei Stunden ihr Polizeihund-Praktikum in der Wache verbringen und „bespaßte“ die Ordnungshüter. Dann wurde sie ihrem Herrchen übergeben, der sehr verwundert über den Ausflug seiner „Bella“ war, als er sie abholte. Vermutlich hatte „Bella“ es geschafft, die Haustür selbst zu öffnen. und konnte so das Anwesen verlassen. Zum Ende hin ein Einsatz der schöneren Art, der bei allen Beteiligten für viel Erheiterung sorgte.