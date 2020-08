Fahrlässige Körperverletzung Frau wird durch Hundebiss leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 1. August, gegen 16.45 Uhr, war eine 56-Jährige mit ihrem Fahrrad in der Finkenstraße in Rain unterwegs. Als sie von ihrem Rad abstieg, lief ein kleiner Hund auf sie zu und biss sie in ihr Bein.