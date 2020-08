12.000 Euro Schaden Vier Personen nach Vorfahrtsmissachtung leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Montag, 3. August, gegen 20.30 Uhr, befuhr ein 54-jähriger BMW-Fahrer aus Neunburg die Staatsstraße 2040 von Roding kommend in Richtung Neunburg vorm Wald. Eine 19-jährige Golf-Fahrerin aus Happurg befuhr die Staatsstraße 2150 von Hansenried in Richtung Neukirchen-Balbini. Im Kreuzungsbereich der beiden Staatsstraßen übersah der BMW-Fahrer die vorfahrtsberechtigte VW-Fahrerin.