2.000 Euro Schaden Motorradfahrer stürzt in der Kurve und verletzt sich leicht

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 3. August, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer bei Neunburg vorm Wald die Kreisstraße SAD49 in Richtung Rötz. In einer Kurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers auf den Grünstreifen, woraufhin er stürzte.