Zwei Männer festgenommen Körperverletzung in der Gemeinschaftsunterkunft – 22-Jähriger wird geschlagen und gebissen

Foto: 123rf.com

Am Montag, 3. August, gegen 10.30 Uhr, gerieten sich in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Weiden drei junge Männer in die Haare. Ein amtsbekannter 27-Jähriger ging zusammen mit einem 18-Jährigen auf einen 22-Jährigen los. Beide hielten den 22-Jährigen fest, schlugen auf ihn ein und bissen ihn.