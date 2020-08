Zur Anzeige gebracht 51-Jähriger fährt mit 1,8 Promille mit dem Fahrrad Schlangenlinien

Foto: 123rf.com

Polizeibeamte der Zivilen Einsatzgruppe des Operativen Ergänzungsdienstes Weiden in der Oberpfalz kontrollierten am Montag, 3. August, gegen 14 Uhr einen Fahrradfahrer in Weiden. Dieser fuhr in Schlangenlinien auf der Peuerlstraße.