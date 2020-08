Die Polizei bittet um Hinweise Hitlergruß gezeigt und Faustschläge ausgeteilt

Zwei junge Männer zettelten eine Schlägerei an, indem einer von ihnen den Hitlergruß zeigte. Die Täter konnten flüchten

Hof. Wie Zeugen berichteten, liefen am frühen Samstagmorgen, 1. August, zwei junge Männer die Schillerstraße entlang, wobei einer der beiden Männer gegenüber einer vierköpfigen Personengruppe den Hitlergruß zeigte. Dabei forderte er die Gruppe auf, diesen Gruß zu erwidern. Als keiner der Aufforderung nachkam, gingen die beiden jungen Männer auf die Personengruppe zu und zettelten eine Schlägerei an. Die beiden Provokateure griffen die vier Männer an und teilten Faustschläge aus. Hierbei wurden drei Personen verletzt. Ein 23-Jähriger erlitt einen Nasenbeinbruch. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, konnten die beiden Angreifer flüchten. Die Fahndung nach den Tätern brachte keinen Erfolg.

Die Polizei ermittelt derzeit gegen Unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 zu melden.