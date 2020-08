Die Polizei ermittelt Hund bei Hitze im Auto eingesperrt – Halterin greift Zeugin an

Eine besorgte Bürgerin meldete bei der Polizei einen Hund, der in einem Auto zurückgelassen wurde. Als die Hundehalterin von der Verständigung der Polizei Wind bekommt, wird diese handgreiflich.

Hof. Am Freitagnachmittag, 31. Juli, wurde eine 30-Jährige auf einem Parkplatz im Stadtgebiet auf einen kleinen Dackel aufmerksam, der in einem Auto eingesperrt war, das in der prallen Sonne stand. Die Frau verständigte deshalb die Polizei. Zwischenzeitlich kehrte die 66-jährige Hundehalterin zu ihrem Fahrzeug zurück und bemerkte offenbar, dass die 30-Jährige die Polizei verständigte. Die Hundehalterin griff sofort die 30-Jährige an und versuchte, ihr das Handy aus der Hand zu schlagen. Außerdem zwickte sie die Frau in den Oberarm und beleidigte sie. Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin wegen Körperverletzung und Beleidigung.