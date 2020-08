Wildunfall Verletztes Reh muss erlegt werden – wahrscheinlich nach Zusammenstoß mit einem Fahrzeug

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 4. August, um 3.50 Uhr, bemerkte eine 35-jährige Regensburgerin ein verletztes Reh in der Wackersdorfer Straße in Regensburg auf Höhe der Fichtelanlage.