Erhebliche Überschreitungen Lkw im Eiltempo auf der Bundesstraße unterwegs

Foto: 123rf.com

Am Montag, 3. August, gegen 16 Uhr, kontrollierten Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizeiinspektion Weiden in der Oberpfalz einen litauischen 40-Tonner, der die Bundesstraße B22 in Richtung Weiden unterwegs war.