Schwere Brandstiftung Bewohner legt Brand in Mehrfamilienwohnhaus in Marktredwitz

Foto: 123rf.com

Wegen versuchter schwerer Brandstiftung muss sich ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Marktredwitz verantworten, der am Freitagmorgen, 31. Juli, in seiner Wohnung einen Brand legte. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof befindet sich der Tatverdächtige inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.