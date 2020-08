Ermittlungen eingeleitet 36-Jähriger hat Amphetamin in Kunststoffplombe und Marihuana dabei

Wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz muss sich ein Pole verantworten, bei dem Fahnder der Selber Grenzpolizei am Sonntagabend, 2. August, einige Gramm Amphetamin entdeckten.

Regnitzlosau. Der 36-Jährige aus Polen war zusammen mit zwei Landsleuten in einem VW unterwegs, als ihn die Fahnder, gegen 17.30 Uhr, bei Regnitzlosau kontrollierten. In dem Geldbeutel des Mannes fanden die Beamten eine Plombe, in der sich einige Gramm Amphetamin befanden. Zudem hatte der 36-Jährige eine geringe Menge Marihuana bei sich.

Die Polizisten stellten die Betäubungsmittel sicher und nahmen den Tatverdächtigen fest. Auf ihn kommen nun Ermittlungen der Hofer Kriminalpolizei wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.