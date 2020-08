Einsatz am Sonntag Streit im Rauschgiftmilieu – 32-jähriger Schwandorfer randaliert vor der Wohnung seiner Freundin

Am Sonntag, 2. August, um 14.10 Uhr, randalierte ein polizeibekannter 32-jähriger Schwandorfer Rauschgiftkonsument von der Wohnung seiner Noch- oder schon Ex-Freundin, einer 34-jährigen Schwandorferin.

Schwandorf. Der Randalierer war wohl eifersüchtig auf einen 40-Jährigen aus Leipzig, der sich in der Wohnung der Frau aufhielt. Bei der Randale wurde ein Fliegengitter im Wert von 20 Euro zerrissen, was zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung führte. Kürzlich hatte der 32-Jährige noch gegenüber der Polizei ankündigt, mit seiner Verlobten auf Entzug gegen zu wollen und einen straffreien Lebensweg beschreiten zu wollen. „Ob es jetzt dazu kommt, ist fraglicher denn je“, so die Polizei.