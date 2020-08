Polizei ermittelt Schlägerei zwischen acht Männer in Amberg – Alkohol spielte eine nicht unerhebliche Rolle

Foto: 123rf.com

In einem Lokal am Altstadtring in Amberg gerieten Samstagnacht, 1. August, zwei Personengruppen aneinander und nachdem sie gegenseitig verbale Unanständigkeiten ausgetauscht hatten, schlugen acht Männer im Alter zwischen 21 und 31 Jahren aufeinander ein.