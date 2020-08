Zahlreiche Einsätze Mehrere Unfälle aufgrund von Regen und nicht angepasster Geschwindigkeit

Im Bereich der VPI Amberg kam es am Sonntag, 2. August, zu mehreren Unfällen aufgrund von Regen und nicht angepasster Geschwindigkeit.

Wernberg-Köblitz/Birgland/Pfreimd. Gegen 15.10 Uhr fuhr der Fahrer eines Mercedes auf der Autobahn A6 bei Wernberg-Köblitz in Richtung Heilbronn. Kurz vor dem Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald kam er auf der linken Fahrspur infolge von Aquaplaning ins Schleudern und stieß mit einem Honda und der rechten Schutzplanke zusammen. Der Honda wurde gegen die linke Schutzplanke geschleudert. Durch den Unfall wurden der Fahrer des Mercedes sowie die vier Insassen des Honda leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Weiden in der Oberpfalz verbracht. Beide Pkw wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 22 Uhr kam der Fahrer eines Mercedes auf der A6 kurz vor dem Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald in Fahrtrichtung Heilbronn aufgrund Regen zu weit nach rechts und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Circa fünf Minuten später näherten sich drei Fahrzeuge der Unfallstelle. Der erste Pkw, ein VW, auf dem rechten Fahrstreifen erkannte die Unfallsituation, verlangsamte seine Geschwindigkeit und schaltete die Warnblinkanlage ein. Der hinter ihm fahrende Audi wollte dem vor ihm fahrenden Fahrzeug nach links ausweichen, übersah dabei den dort befindlichen Peugeot und touchierte diesen hinten rechts sowie den vor ihm fahrenden VW hinten links. Durch den Zusammenstoß wurden der Fahrer des Audi sowie die Insassen im Peugeot verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Weiden in der Oberpfalz verbracht. Aufgrund der Unfallsituation wurde die Autobahn kurzzeitig total gesperrt. Der Fahrer des VW konnte seine Fahrt fortsetzen. Die beiden anderen Pkw sowie der Pkw der ersten Kollision mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle befanden sich Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vohenstrauß und Leuchtenberg sowie die Autobahnmeisterei.

Gegen 20.15 Uhr befuhr ein Daimler bei Birgland die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz nach der Anschlussstelle Sulzbach-Rosenberg brach der Pkw aufgrund Nässe und rammte die Mittelschutzplanke. Der Pkw konnte durch die Insassen auf den Standstreifen verbracht werden. Durch den Unfall wurde kein Insasse verletzt. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gegen 15.20 Uhr befuhr ein Audi bei Pfreimd die A6 in Fahrtrichtung Waidhaus. Auf Höhe des Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald schleuderte er aufgrund von Nässe über den Abbiegestreifen zur A93 und prallte gegen die rechte Schutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Fahrzeug selbst musste abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde durch Einsatzkräfte der FFW Nabburg abgesichert.

Gegen 14.30 Uhr befuhr ein VW bei Pfreimd die A6 in Fahrtrichtung Waidhaus. Zwischen den Anschlussstellen Nabburg und Autobahnkreuz Oberpfälzer Wald kam der VW aufgrund Nässe ins Schleudern und stieß mit dem Heck eines Opel sowie der Mittelschutzplanke zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Opel verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Die beiden Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiter wurde ein auf entgegenkommender BMW durch herumfliegende Felgenteile an der Windschutzscheibe beschädigt.